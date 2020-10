Politieke kabinetten zijn niet de oorzaak en zelfs geen rechtstreeks gevolg van de particratie

Een deontologisch charter kan natuurlijk nooit kwaad, net als meer zicht krijgen op wie waar vandaan komt. Het Rekenhof maakt de mandaten van leidinggevende kabinetsleden trouwens al vele jaren publiek. Alleen, en opnieuw, dit zal geen effect hebben op meer of minder particratie. Dat ambtenaren hun post inruilen voor een legislatuur op een kabinet zal eerder het wederzijds respect en hun beleidservaring bevorderen dan dat het opvolgingsproblemen zou veroorzaken in de administratie.

Dat voormalige kabinetstoppers uiteindelijk vaak de hoogste posities in de administratie bereiken, zegt vooral iets over de duur en de intensiteit van de tropenjaren die ze gespendeerd hebben in het zenuwcentrum van de politiek. Blijkbaar heeft het merendeel van de cabinetards echter geen idee waarover ze het hebben, want er is volgens de Vrijdaggroep dringend nood aan opleiding.

De realiteit is dat kabinetten een uiterst meritocratische omgeving vormen. Wanneer je als cabinetard niet even snel als grondig een dossier kunt oppakken word je vanzelf irrelevant, geneutraliseerd of weggestuurd, en anders zullen de ambtenaren je wel alle hoeken van de kamer laten zien. Een zwak kabinet is dan ook fataal voor gelijk welke minister.

Net omdat de administraties elk jaar meer aan kwaliteit winnen, zijn conflicten met het kabinet grotendeels verleden tijd. Ze hebben elkaar ook simpelweg veel te hard nodig om boven water te kunnen blijven in hun steeds ingewikkelder en wispelturiger wordende omgeving - om van het legertje belangenbehartigers in de boze buitenwereld niet te spreken. Ten slotte, rekrutering via Selor is handig, op voorwaarde dat de minister na de eedaflegging van de regering enkele maanden de tijd krijgt om rustig haar medewerkers uit te kiezen, quod non.