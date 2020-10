Nachtklok zal streng gecontroleerd worden door de Limburgse politie

Vannacht zal in het hele land een nachtklok starten. Vanaf middernacht mag je enkel nog buiten als dit strikt noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld voor je werk. De Limburgse politie gaat dit streng controleren en zet ook extra ploegen in, dat blijkt uit een rondvraag bij de grootste politiezones in Limburg. Eric Cenens van politiezone Kempenland: “We hebben afgesproken dat we 2 bijkomende ploegen inzetten bovenop de gewone capaciteit. Dat wil niet zeggen dat alleen die twee ploegen controleren op het naleven van de coronamaatregelen, àlle ploegen zullen extra waakzaam zijn.”