Bar in Liedekerke is nog maar een maand open, maar moet nu gedwongen dicht: "We blijven gemotiveerd"

De broers begrijpen dat verzet tegen de maatregel weinig zal uithalen. Ze werken daarom volop aan een alternatief. "We gaan overschakelen naar afhaalmaaltijden, "zegt Serçan. "We gaan daarmee natuurlijk niet evenveel verdienen, maar het is toch iets. We bekijken ook nog of we maaltijden aan huis kunnen bestellen. Ik hoop dat de klanten op die manier nog de weg naar onze bar blijven vinden."