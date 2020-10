Bedrijven die maaltijden aan huis leveren opnieuw overstelpt na verstrenging coronamaatregelen

"Het is niet de eerste keer dat we dit meemaken. Het is een herhaling van in het begin van het jaar, maar het is toch spannend", vertelt Krista Berings van Hoeve Gervan. "Vooral hulpbehoevende mensen komen bij ons aankloppen. Het gaat dan om senioren die in een dienstencentrum of opvangtehuis zitten. Normaal worden zij door het OCMW opgevangen, maar nu die dienstencentra weer gesloten zijn, loopt alles in het honderd voor die mensen en doen ze een beroep op ons om toch hun warme maaltijd te hebben."