Belaagde Thaise premier Prayuth Chan-ocha roept parlement in spoedzitting bijeen nu studentenprotest blijft voortwoeden

De jongeren storen zich echter aan de steeds grotere greep die de koning lijkt te hebben op het land. Zo heeft hij de beschikking gekregen over een koninklijke stichting van 40 miljard dollar, iets wat zijn vader Bhumibol nooit voor elkaar heeft gekregen. Volgens veel Thais behoort dat fortuin toe aan de natie en niet aan de koning persoonlijk. Tegelijk heeft de koning het commando gekregen over tal van militaire eenheden in en rond Bangkok.

"Devaraja" of goddellijk koningschap is een uit India geërfde traditie in Siam (Thailand) en het koninklijk absolutisme werd pas in 1932 afgeschaft. Wel is de invloed van de monarchie de voorbije decennia opnieuw fors gegroeid, mede door de populariteit en de cultus rond de in 2016 overleden koning Bhumibol. Sindsdien is het imago van de monarchie verbleekt, maar onder grote delen van de bevolking leeft dat erg sterk. De toekomst ligt echter bij de jongeren en die hebben blijkbaar een andere visie op het koningschap.