Betere beveiliging voor scholen in Frankrijk na moord op leraar

Samuel Paty werd in de buurt van Parijs de keel doorgesneden door een Tsjetsjeense extremist, nadat hij in de klas spotprenten van de profeet Mohamed had getoond. Macron zegt dat de beveiliging van de scholen de hoogste prioriteit heeft. Hoe de scholen beveiligd zullen worden en wanneer de maatregelen ingaan, is niet bekend.