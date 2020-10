"Zet een bloem voor je raam, deur of balkon op 1 en 2 november", vraagt stad Oostende

Van de nood een deugd maken, zo heet dat. Je pot chrysanten of andere bloemen zichtbaar in je huis plaatsen, kan zo misschien een teken van solidariteit worden. Daar hoopt het stadsbestuur van Oostende op. "Het is sowieso al een heel moeilijke, emotionele periode", zegt de schepen van Burgerlijke Stand, Hina Bhatti (Open VLD). "Dit jaar wordt het nog moeilijker door de coronacrisis. De eenzaamheid bij de mensen is enorm en wij hopen op die manier ons steentje bij te dragen en de mensen een warm gevoel te geven. Ik hoop uiteraard dat de mensen hier massaal aan deel zullen nemen en dat we op die manier als Oostendenaren solidair kunnen zijn met elkaar."