Linkse MAS-partij van verdreven ex-president Morales lijkt opnieuw de macht te grijpen in Bolivia

"We hebben de democratie hersteld", reageerde Morales vanuit Argentinië. "Lucho (Luis Arce, red.) wordt onze nieuwe president." Ook Arce zelf liet al van zich horen: "Ik denk dat het Boliviaanse volk opnieuw de weg wil opgaan die we hadden ingeslagen." Hij riep zijn landgenoten op tot kalmte en kondigde aan dat hij een regering van nationale eenheid wil vormen.

Arce was onder president Morales meer dan 10 jaar lang minister van Economie. Onder hun bewind ging het land er economisch op vooruit en nam de armoede af. Nu zal Arce de economie weer op gang moeten krijgen, in tijden van corona. Bolivia werd overigens heel hard getroffen door het virus. Op een bevolking van zowat 11,5 miljoen inwoners stierven al zo'n 8.400 mensen aan COVID-19.

Arce zal ook moeten proberen om uit de schaduw te treden van zijn vroegere baas, die nog altijd een polariserende factor is in Bolivia. Tegen Morales loopt ook een aanklacht wegens terrorisme. De vraag is ook of met de overwinning van Arce de rust terugkeert in het land. Na de tumultueuze verkiezingen van vorig jaar en de machtsovername door Áñez is het land gepolariseerder dan ooit.