Ook daklozen ontsnappen niet aan nieuwe nachtklok: "Verplicht naar opvangplaats"

Het nieuwe ministerieel besluit over de recente coronamaatregelen werd gisteravond gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. "Daarin staat dat niemand tussen middernacht en 5 uur 's ochtends op straat mag zijn. Alleen mensen die zich om professionele of medische redenen toch 's nachts moeten verplaatsen, kunnen daarop een uitzondering vormen. Deze mensen vallen daar dus niet onder", aldus Van de keere.

Niet elke dak-of thuisloze is echter even happig om de nachten door te brengen in een opvangcentrum. Daar voelen ze zich niet altijd even veilig en worden ze soms het slachtoffer van agressie bij uit de hand gelopen ruzies. "We zoeken voor hen een oplossing in deze situatie, maar gezien de nieuwe maatregelen moeten ze daarop ingaan, ja", klinkt het bij de politie.