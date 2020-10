Brusselse regering lanceert groot onderzoek naar luchtvervuiling

De universiteit van Antwerpen zal de meetresultaten analyseren om te berekenen hoeveel Brusselaars in een straat wonen waar de internationale stikstofdioxidenormen worden overschreden. Dat schrijft De Morgen. Ook de Universiteit Hasselt, de International Council on Clean Transportation (ICCT) en een aantal verenigingen - waaronder stadsbeweging BRAL - zetten hun schouders onder het project. "Het is belangrijk om meer zicht te krijgen op het probleem. Pas als we weten waar het fout loopt, kunnen we er iets aan doen", vindt Piet Van Meerbeek van BRAL. "Hopelijk kunnen we dan ook wegen op het beleid."