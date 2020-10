Café in Retie overtreedt coronaregels

Vanaf vandaag is de horeca een maand dicht, maar afgelopen weekend moesten cafés nog om 23 uur sluiten. In een café in Retie trokken ze zich daar niets van aan. De politie viel er iets na 2 uur binnen. Er waren nog een 10-tal klanten aanwezig. Die kregen een boete van 250 euro. De cafébaas moest 750 euro betalen. Eén caféklant werd agressief toen de agenten de zaak kwamen sluiten en gooide een steen naar de politiecombi. Hij mocht zijn roes uitslapen in het politiebureau.