Cafébaas uit Ieper brouwt biertje voor zijn mama: "Om haar te bedanken voor de steun tijdens de coronacrisis"

Samen met Leroy Breweries hebben we het bier "Tripel Maman" ontworpen, want ik noem mijn moeder "maman". Het is een blond bier van 10 graden. Het wordt geen gelegenheidsbier: we zullen de Tripel Maman blijven verkopen bij ons. Ik heb haar het bier voor het eerst getoond op haar 60e verjaardag, afgelopen zaterdag", zegt cafébaas Simon. "Mama was blij maar vond het bier een beetje zwaar. Nu bereiden we ons samen voor op een maandje take-away. Hopelijk mag ik daarna mijn eet- en praatcafé weer openen."