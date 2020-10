CD&V: de zwakste schakel in de federale ketting

Diezelfde vier paarse partijen krompen het formatieproces bewust in tot amper twee weken. De voorbije legislaturen duurden inhoudelijke coalitieonderhandelingen steeds een zestal weken. Het is de minimale tijd die nodig is om een vastgesteld aantal maatschappelijke onderwerpen technisch uit te discussiëren, per beleidsdomein een richtinggevend compromis te bepalen en alles uiteindelijk in een globaal politiek evenwicht aan elkaar te koppelen.

Die oefening werd nu echter grotendeels overgeslagen: wat voorligt is een pre-formateursnota eerder dan een uitgewerkt regeerakkoord. De tekst leest vooral als een onderhandelingsmandaat om over specifieke dossiers de komende jaren verder te discussiëren binnen de regering. Een numeriek overbodige regeringspartij als CD&V had nochtans baat gehad bij een gepreciseerd regeerakkoord waarin enkele duidelijke trofeeën staan. En cours de route beschikt de partij namelijk slechts over een beperkte onderhandelingsmacht.