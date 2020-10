"De laatste smaakt, het zal pijn doen", sombere toon bij Gentenaars die voor de sluiting laatste keer op café gaan

Misschien was het de drank die invloed had op de stemming, maar de studenten die zondagavond op café zaten in Gent waren in sombere doen. Axel vindt dat de studenten te hard aangepakt worden. "Probeer eens andere maatregelen dan de horeca te sluiten", raadt hij politici aan. "Dit is niet goed voor de mentaliteit, er komen depressies van." Het voordeel is dan weer dat zijn studentenleven wat structuur zal krijgen en de studies erop vooruit zullen gaan. Samen met zijn maat Casper is het een laatste keer genieten. Voor de komende maand zijn er geen plannen. "We zullen creatief zijn in het naleven van de maatregelen," belooft Casper. "Je kan online een glas drinken."