"Toestand van natuur in Europa is zorgwekkend", zegt rapport van het Europees Milieuagentschap

“Biodiversiteit is een complex gegeven,’ zegt Van Dyck. “Het heeft geen zin om alleen rond de kerktoren te kijken wat er verandert. Als we bijvoorbeeld een tas koffie drinken, staan we er niet bij stil dat die koffie komt van planten waarvan de bloemetjes ergens ver weg moeten bevrucht worden. Als de insecten die daarvoor moeten zorgen uitsterven, dan zal dat ook voor ons gevolgen hebben.”

“Het Europees Milieuagentschap heeft in deze studie vooral gekeken hoe het gesteld is met een aantal belangrijke natuurgebieden in Europa. Gebieden waarvan we wereldwijd vinden dat het belangrijk is dat ze blijven. Nu blijkt dat amper 15 procent van die gebieden nog in goede gezondheid zijn. Dat is minder dan bij de vorige meting. Eigenlijk is dat dramatisch. Want dat betekent dat we -met al de moeite die we in vorige projecten al gedaan hebben – er niet in geslaagd zijn de biodiversiteit te herstellen of behouden. Dat is een ongemakkelijke waarheid”, vindt professor Van Dyck.