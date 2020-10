Fietsersbond staat aan schoolpoort te controleren: "Het is echt van cruciaal belang"

Vandaag staat de Fietsersbond aan de schoolcampus van de Bret te controleren, morgen staan ze in Sint-Truiden en overmorgen ​in Zonhoven. "Wij hebben duizend fietslichtjes klaarliggen voor heel Vlaanderen, maar toch hoop ik dat we er geen moeten uitdelen", zegt Jan Fabry. "We willen de fietsers die niet in orde zijn erop wijzen hoe belangrijk 'opvallen in het verkeer' is."

In heel Vlaanderen staan ​​er dertig teams klaar om te controleren.