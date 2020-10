Na meer dan halve eeuw verdwijnt paling uit het Donkmeer in Berlare: "Er is geen plaats genoeg meer"

Al vier generaties lang stockeert palinghandel Borremans zijn wildvangst van paling in het Donkmeer in Berlare. Door het zuivere water is het Donkmeer de ideale verblijfplaats voor de paling, die van over de hele wereld wordt ingevoerd. Maar daar komt binnenkort een einde aan. "Er zijn verschillende redenen waarom we besloten hebben om na al die jaren te verhuizen", zegt eigenaar Hans Borremans. “Enerzijds is het Federaal Voedselagentschap (FAVV) al enkele jaren tegenstander van de stockage in het Donkmeer, aangezien het over grote hoeveelheden paling gaat. Er leven ook andere dieren in het water die bijvoorbeeld ziek zouden kunnen worden door parasieten. Anderzijds zijn we als bedrijf enorm aan het groeien en lenen de huidige gebouwen zich er niet meer toe om onze activiteiten verder te ondersteunen. Dus hebben we besloten om elders uit te breiden.”