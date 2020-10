Chinese economie blijft groeien mede dankzij ingrijpende coronamaatregelen

In het begin van de coronacrisis zag de situatie er slecht uit voor de Chinese bedrijven. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) kromp in het begin van dit jaar met 6,8 procent. Na enkele maanden keerde het tij. In het tweede kwartaal van 2020 werd een groei opgetekend van 3,2 procent. Nu, in het derde kwartaal, herstelt de Chinese economie met een groei van 4,9 procent. Die toename is minder dan economen hadden voorspeld.