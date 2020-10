Herman De Croo krijgt enige coronaboete na de Ronde: "'Papa, je hebt je mondmasker niet aan!', zei Alexander"

Herman De Croo werd betrapt door zijn eigen zoon die de wedstrijd rechtstreeks volgde via de televisie. "Ik was bezig en hoorde plots dat de renners er al aankwamen. Ik ben snel naar het parcours gerend en ben mijn masker in alle haast en enthousiasme vergeten. Ik stond aan het parcours, in een wei. Er was niemand te bespeuren. Plots ging mijn telefoon. Het was Alexander. Hij vroeg me wat ik daar zonder masker stond te doen. Hij had me herkend op de beelden. Hij was thuis aan het kijken met mijn twee kleinzonen."