KU Leuven opent testcentrum voor studenten: "Ambitie om binnen 24 uur uitslag te hebben"

"Het is onze ambitie om binnen de 24 uren het resultaat te kunnen meedelen aan studenten." Aan het woord is professor Professor Jef Arnaut van de afdeling Biomedische Wetenschappen van de KU Leuven. "Dat is belangrijk zodat we snel de contacttracing kunnen opstarten. De testen worden geanalyseerd in het laboratorium van het UZ Leuven. Het ziekenhuis maakt deel uit van onze universiteit en dat is makkelijk. Want zo hebben we een snelle toegang tot de experts." Daarnaast wil de universiteit met het testcentrum de huisartsen in Leuven ontlasten, zodat die zich met de echte zieken kunnen bezighouden.