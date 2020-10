Leuvenaar met longziekte slaakt noodkreet: "Al 6 maanden niet meer kunnen buitenkomen, hou je alstublieft aan de regels"

"Elk virus is voor mij dodelijk, ook corona", vertelt Bruno Herbots uit Leuven in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. De Leuvenaar lijdt aan een chronische obstructieve longziekte (COPD), die gekenmerkt wordt door ontstekingen van de luchtwegen, luchtwegvernauwing en afbraak van het longweefsel. "Het voelt alsof je continu door een rietje moet ademen", aldus Bruno.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in België is Bruno niet meer buiten kunnen komen. "Het is te gevaarlijk. Daarom zit ik al sinds maart binnen." Bruno roept zijn medemens op om zich aan de regels te houden: "Het klopt dat er nieuwe richtlijnen zijn. Het klopt dat je weer even niet op café of restaurant kan gaan vanaf maandag. We zijn allemaal sociale wezens die nood hebben aan gezelschap. Toch smeek ik je om de regels te volgen. Hou een maandje vol, zelfs langer indien verlengd. Je kan dat!"