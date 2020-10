Luikse ziekenhuizen vragen om coronapatiënten op te vangen in Limburg

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt heeft voor het weekend één aanvraag gekregen, maar die patiënt is uiteindelijk elders opgevangen. "Op dit ogenblik zijn vijf van de twaalf intensieve bedden bezet", zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers. "Elke nacht moeten we ook minstens twee intensieve covidbedden vrijhouden voor noodgevallen. Natuurlijk wordt dat elke dag gemonitord en volgen we de situatie zeer nauw op. Het is nog altijd de bedoeling dat de netwerkziekenhuizen de patiënten in eerste instantie onder elkaar verdelen."