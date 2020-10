Moet fietsersbrug aan De Krook in Gent weg na klachten over inkijk bij buren?

"Het vonnis is nog niet betekend. Dat betekent dat een echte afbraak nog niet verplicht is", legt schepen Filip Watteeuw uit bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. "De stad moet nog niet verplicht ingaan op de eisen." Gent zal nu verder onderhalen met de buren in de hoop tot een akkoord te komen waar iedereen zich in kan vinden. Of de brug dus echt afgebroken zal worden, hangt af van de omwonenden en hoe erg ze het been stijf houden.