Moeten middelbare scholen naar code oranje of rood? Directeur Gert Koninckx: "Steeds meer leerlingen en leerkrachten in quarantaine" 

"Op dit moment gaat het goed", vertelt directeur Gert Koninckx van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. "We zitten in code geel en hebben duidelijke veiligheidsvoorschriften voor onze leerlingen en het personeel, volgens de draaiboeken die we in augustus ontvangen hebben. We hebben ons daar goed op voorbereid en dat lukt nu behoorlijk, maar we merken natuurlijk dat er meer druk komt en dat er meer besmettingen zijn, ook op school."