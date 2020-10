Minister Weyts wil mondmaskerplicht op speelplaats, Katholiek Onderwijs: "Hoe meer leerlingen op school, hoe beter"

Enkele scholen hebben al de maatregel genomen om mondmaskers verplicht te maken tijdens de speeltijd. En die veiligheidsmaatregel wordt mogelijk nationaal uitgerold. Nu zijn mondmaskers niet verplicht tijdens de speeltijd. "Vanavond wil ik van de virologen vooral horen of we het zo veilig kunnen houden om de scholen open te houden," zegt Boeve. "En ook werkbaar. Want veel personeelsleden en directeurs zijn vermoeid. Quarantaines organiseren vraagt heel veel. En ook het goed en snel testen is een belangrijke factor in het open houden van de scholen."