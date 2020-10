Motorrijder uit Ronde van Vlaanderen die botste met Alaphilippe: "Dit ligt me zwaar op de maag"

"Ik moest na het ongeval heel wat kritiek slikken", vertelt Eddy aangedaan. "Ploegleiders, wielrenners en het publiek gaven mij de schuld van het ongeval. Dat valt me echt zwaar, temeer daar ik al 20 jaar meerijd in de koers." Maar gelukkig kreeg Eddy ook steun, in de eerste plaats van Alaphilippe zelf: "Hij stuurde me een foto uit het ziekenhuis met zijn duim omhoog. En ook Wout van Aert en Mathieu van der Poel steunden me achteraf. Maar het gevoel van schuld overheerst toch nog", moet Eddy toegeven.