Ontmoetingshuis in Lokeren organiseert drempelgesprekken nu sociaal restaurant moet sluiten

Vanaf vandaag zijn de restaurants en cafés opnieuw gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat wil zeggen dat ook de sociale restaurants moeten sluiten. In een sociaal restaurant kunnen mensen in een moeilijke situatie aan een verminderd tarief een warme maaltijd krijgen, maar ze vinden er ook sociaal contact. Een goedkope warme maaltijd verkrijgen blijft mogelijk via afhaalpunten in onze provincie, maar het gebrek aan sociaal contact opvangen is veel moeilijker. “Daarom gaan wij nu ook langs onze klanten om op de stoep met hen te praten”, vertelt Bart Reniers van ontmoetingshuis De Moazoart in Lokeren.