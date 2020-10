Ook strengere maatregelen in Italië, "kritische situatie" volgens premier Conte

Volgens de nieuwe regels mogen binnen nog maximaal zes personen aan een tafel zitten, zei Conte. Het sluitingsuur voor restaurants en bars met bediening aan tafel blijft op middernacht. Maar waar geen bediening aan tafel mogelijk is, moeten de deuren al om 18 uur dicht.

Burgemeesters zullen daarnaast kunnen beslissen om "straten of pleinen waar samenscholingen kunnen ontstaan te sluiten voor het publiek vanaf 21 uur". De overheid zal ambtenaren voor 75 procent van thuis laten werken, een regel die ook sterk wordt aangeraden aan privébedrijven. Sportactiviteiten zullen sterk beperkt worden.

Bedoeling van de maatregelen is om de door de coronapandemie getroffen economie aan de praat te houden. Maar tegelijkertijd moeten de besmettingscijfers naar beneden, om het gezondheidssysteem te vrijwaren. Op 7 oktober nog besliste Rome om een nationale mondmaskerplicht in te voeren, ook in open lucht. Kort daarna volgde een verbod op feesten en een sluitingsuur om middernacht.

Italië telt volgens het ministerie van Gezondheid momenteel 46,8 besmettingen per 100.000 inwoners in 7 dagen.