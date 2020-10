Oostends bedrijf ziet 5 kerstmarkten in het water vallen: "Beslissing komt bijzonder hard aan"

Niet alleen de horeca, maar ook de evenementensector krijgt nog maar eens een opdoffer van formaat. Er mogen namelijk geen kerst- of wintermarkten georganiseerd worden. "We wisten een paar uur op voorhand dat dit onderwerp vrijdag besproken ging worden tijdens het overlegcomité", zegt Quinten Goekint van Look I Like aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Toen de beslissing uiteindelijk genomen was, was ik in shock. Nu is dat gevoel al een beetje gezakt, maar ik blijf het moeilijk hebben."

"Aan de ene kant zijn we blij dat we het nu weten, maar aan de andere kant zijn we zwaar ontgoocheld", gaat Goekint voort. "De afgelopen weken hebben we constant afspraken zitten maken met de gemeentebesturen waar we mee samenwerken. We hebben dus bijzonder hard gewerkt aan een coronaproof verhaal. Dat ging van een kerst-of wintermarkt verspreid in de gemeente of stad tot een parcours dat de bezoekers moesten volgen. Alle ideeën gingen de komende dagen een goedkeuring krijgen van de gemeenten of steden."