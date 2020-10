Brasschaatse hoteluitbater is creatief met horecalockdown: voor 20 euro kamer boeken op voorwaarde dat je blijft eten

Peter Van Berkel beseft dat hij creatief met de nieuwe coronamaatregelen omspringt. "Maar het is nu eenmaal toegelaten dat hotelgasten wel in ons restaurant eten", legt hij uit. "Ik ben er ook van overtuigd dat het vooral cafés zijn waar het coronavirus zich verspreidt en dat restaurants echt wel coronaproof kunnen werken. In ons restaurant is plaats voor meer dan 200 personen. Als alle kamers verhuurd zijn, hebben we maximaal 46 gasten. Dat is dus maar een fractie en dus kunnen we iedereen goed spreiden."