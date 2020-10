Ouderen tijdens de coronacrisis: 83-jarige Paula uit Heverlee is niet bang van het virus, maar moet buurtcafé missen

Op een boogscheut van Paula's woning ligt het café Tabor. Paula gaat af en toe een koffie drinken in het buurtcafé. Vanaf vandaag is het café verplicht gesloten. Paula heeft bedenkingen bij de beslissing van de regering. "Ik ga niet voor honderd procent akkoord. Ik zag dat op sommige plaatsen, zoals in Brussel, de regels niet werden nageleefd. Hier gaat het om een klein buurtcafé. In ons café komt geen honderd man een pint drinken. De coronaregels werden er gerespecteerd. Ik vraag me af of zo'n café dicht moet. Ik weet het niet, zo slim ben ik niet!"