Pfizer in Puurs is gestart met productie van coronavaccin

"We zijn in gesprek met de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat de lidstaten, waaronder België, toegang kunnen krijgen tot ons vaccin, als de klinische studie en de wettelijke goedkeuring succesvol zijn", zegt woordvoerder Koen Colpaert. "We zijn ervan overtuigd dat de wetenschap zal overwinnen. Onze prioriteit blijft de ontwikkeling van een veilig en effectief vaccin om deze pandemie te helpen beëindigen." Naast de fabriek in Puurs, worden de vaccins ook nog in een fabriek van Pfizer in Michigan in de Verenigde Staten gefabriceerd.