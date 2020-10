Presentatoren Joris Brys (StuBru) en Koen Wauters (VTM) doneren plasma en helpen zo onderzoek naar behandeling COVID-19

Voor wetenschappelijk onderzoek is het Rode Kruis-Vlaanderen op zoek naar mannen die recent positief getest zijn op corona, en die plasma willen afstaan. Het plasma van genezen coronapatiënten wordt gebruikt in een studie van UZ Leuven, in de zoektocht naar een behandeling in afwachting van een vaccin.

De oproep richt zich tot alle mannelijke coronapatiënten die minder dan 2 maanden geleden een positieve coronatest aflegden en ondertussen weer genezen zijn. “We kiezen bewust voor donoren die recent hersteld zijn omdat bij hen de kans groter is dat ze voldoende hoge dosissen antistoffen in hun bloed hebben,” zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Vrouwen mogen niet deelnemen aan het onderzoek, omdat zij bij zwangerschap ook een andere antistof aanmaken die bij de ontvanger van hun plasma de longen kan aantasten.