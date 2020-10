Podcast: "Zusters in haat", over het vrouwelijke gezicht van radicaal-rechts in Amerika

Alledaags racisme in Amerika is alomtegenwoordig. Het uit zich lang niet alleen bij haatgroepen. Het is niet omdat de schokkende apartheidspolitiek midden jaren 60 werd afgeschaft, dat het racisme ook uitgewist is. Velen beweren dat, maar het is slechts schijn. De politieke retoriek van de haat is sinds 2016 aan een stevige remonte bezig. Het racisme is niet per se toegenomen, maar alle remmen zijn los.



Het wordt amper belicht in de wereld van het nieuws, maar racisme is niet alleen maar typisch voor een mannenwereld. Ik moet terugdenken aan die vrouw in mijn stad, New York, in Central Park die een zwarte man uitschold. Ze belde naar de politie. De zwarte man was een aanrander, zei ze, omdat hij haar vroeg om haar hond aan de lijn te houden. Dat was mei 2020. Er zitten wel degelijk ook veel vrouwen bij radicaal-rechts in de VS. Ik zie ze ook geregeld op Trumprally’s.

Wit nationalisme gaat vaak samen met een geloof in de onderdrukking van witte mannen door de culturele, progressieve elite van het establishment die erop uit is om de glorieuze geschiedenis van wit Amerika uit te wissen. Daarom geloven ze ook dat het recht op abortus bijdraagt aan wat ze een witte genocide noemen. Over heel die radicaal-rechtse ecologie tegen alles wat niet traditioneel en niet wit is, daarover gaat deze podcast.

VS-correspondent Björn Soenens schetst een overzicht van wat er in Amerika gaande is. Over vrouwen die deel uitmaken van haatgroepen interviewde hij onder meer ook journaliste en schrijfster Seyward Darby. Zij schreef over het onderwerp onlangs een boek. Sisters in Hate. Zusters in haat. Daan Wallis maakte de montage voor deze podcast van Björn Soenens.