Politici en virologen niet meer welkom in Lenniks café: "Blijf maar weg tot eind 2025"

"Het personeel kan nog genieten van een werkloosheidsvergoeding", gaat Panneels verder. "Wij, als uitbater, krijgen misschien een compensatie om de huur en wat leningen te dekken. Maar dat volstaat niet als levensinkomen. Op de koop toe krijgt een zelfstandige geen werkloosheidsuitkering als hij failliet gaat. Voor horeca-uitbaters die failliet gaan dreigt met andere woorden armoede. Want ander werk vinden is in deze tijden ook niet vanzelfsprekend."

Voor Kurt en Yves Panneels is de maat vol. "Wanneer wij opnieuw mogen opengaan is een groot vraagteken. Maar één ding is zeker: de mensen die dit beslisten zijn hier niet welkom meer. Blijf maar weg. Tot eind 2025," zeggen ze.