Preventietips tegen woninginbraken op broodzakken in Mechelen

Andere jaren zijn het de gemeenschapswachten van de stad Mechelen die met informatiestanden in de wijken tips geven over hoe je je woning kan beveiligen. Door corona is het niet aangewezen om die infostanden nu te zetten en mensen uit te nodigen. "Toch is blijven informeren belangrijk, want het aantal inbraken blijft hoog", zegt schepen Abrahman Labsir (Open VLD). "De sensibiliseringsacties werken ook. Dus hebben we een alternatief gezocht. Vorig jaar waren er in Mechelen 181 woninginbraken. Dat zijn er 3,5 per week. Dat was al een halvering in vergelijking met 2018. Toch moeten we proberen om het nog beter te doen." De tips tegen woninginbraken gaat de stad Mechelen ook verspreiden via haar sociale mediakanalen zoals Facebook.