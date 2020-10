Radio 2-presentator in quarantaine: "Ik presenteer nu weekje van thuis"

Presentator en zanger Herbert Verhaeghe uit Kuurne zit sinds vorige week donderdag in quarantaine, nadat een van zijn kinderen besmet bleek met het coronavirus. "Donderdag kregen we het resultaat te horen", zegt Verhaeghe. "Sindsdien zitten al onze gezinsleden in quarantaine en dat voor 7 dagen." Vandaag wordt de rest van het gezin getest. "Hopelijk is de uitslag negatief, want anders moeten we nog langer in thuisisolatie."

"Persoonlijk heb ik er niet veel last van", zegt hij. "De zieke leeft en eet op de slaapkamer. We brengen telkens een plateau met eten naar boven. Als we naar beneden gaan, ontsmetten we die plateau. Zo is de kans op besmetting erg klein. Ondertussen werken mijn vrouw en ik van thuis en dat lukt goed. Ik kan de middagshow presenteren via een speciaal toestel. De luisteraar zal het verschil niet eens merken."