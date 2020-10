Regiedebuut "Falling" brengt Viggo Mortensen naar Filmfest Gent: "Regisseren was nog fijner dan ik had gehoopt"

Vlak voor de première van de film op het filmfestival van Gent, kreeg Mortensen een Joseph Plateau Honorary Award. "Met deze oeuvreprijs lauwert Film Fest Gent zijn indrukwekkende palmares als acteur en kersvers regisseur", klinkt het.

Mortensen is vooral bekend van zijn rol in de "Lord of the rings"-trilogie. Daarin speelt hij de heroïsche Aragorn die samen met Frodo ten strijde trekt tegen de mystieke krachten van de ring. Andere films waar hij in meespeelt zijn onder andere "Carlito's way", "The portrait of a lady", "G.I. Jane". Hij werd al drie keer genomineerd voor een Oscar voor beste acteur voor zijn rollen in de films "Captain fantastic", "Eastern promises" en "Green book".