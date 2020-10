Resultaten coronatesten laten dagen op zich wachten, vader getuigt: "Zoon van 7 moest week nodeloos in quarantaine"

Wie rond Antwerpen recent een coronatest liet afnemen, zit waarschijnlijk al dagen te wachten op een resultaat. "We zijn nu nog steeds aan het wachten op resultaten van donderdag en vrijdag. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Soms duurde het twee dagen maar nu zitten we aan vier soms vijf dagen wachttijd", zegt de Deurnese huisarts Anne Delespaul in Start Je Dag. "Wat nog erger is: dit probleem kon je voorspellen. We zeggen al vanaf mei dat er meer personeel nodig is om te testen. In de laboratoria werken ze heel hard maar er is te weinig volk. Vooral logistiek loopt het vaak mank. De tijd tussen het afnemen van een testen het inlezen in de laboratoria is te groot."