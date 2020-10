Scholen moeten tegen herfstvakantie naar code oranje overschakelen, voltijds naar school gaan blijft doel

Na urenlang overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de scholenkoepels en de vakbonden is er even over middernacht een akkoord bereikt over de (nabije) coronatoekomst van de scholen in Vlaanderen. Uiterlijk tegen de herfstvakantie (van 2 november tot en met 8 november) moeten alle scholen naar code oranje overschakelen.