Scholen meer en meer onder druk door toenemende besmettingen

In basisschool De Letterberg in Tessenderlo zijn twee leerlingen en een leerkracht positief getest. Na overleg met het CLB zijn daarop drie klassen - 60 leerlingen - en vijf leerkrachten in quarantaine moeten gaan. Het is nu wachten op de resultaten van hun testen. In Kinrooi blijft de eerstegraadsschool Mosa-RT zeker vandaag dicht nadat verschillende leerkrachten positief testten. In het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven zijn 8 leerkrachten in quarantaine.