Ongeval in Sint-Job-in-'t-Goor: auto belandt verticaal tegen boom

Iets over 22 uur is een autobestuurder op de Beukenlaan in Sint-Job-in't-Goor in plaats van rónd de rotonde, óp de rotonde gereden. Vermoedelijk had de bestuurder, die in de richting van Brasschaat reed, de rotonde niet opgemerkt.



Hij botste tegen een betonnen rand en door de schok werd de auto in de lucht gekatapulteerd. Hij belandde op zijn achterbumper, verticaal tegen een boom. De man geraakte op eigen kracht uit zijn wagen. Hij bleef ongedeerd maar werd ter controle toch naar het ziekenhuis gebracht.