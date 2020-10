Spreidingsplan ziekenhuizen loopt nog stroef: "Soms staat er een ambulance die we niet verwacht hadden"

De procedure is zo dat een ziekenhuis met te veel patiënten de FOD Volksgezondheid contacteert die dan een ziekenhuis zoekt dat de patiënt(en) kan opvangen. Eens het contact tussen de ziekenhuizen gelegd, moeten zij zelf het transport organiseren.

Zo kreeg het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk vorige week het verzoek om een patiënt uit Brussel op te nemen, zegt algemeen directeur Erwin Bormans: “Dan hebben we gezegd oké - we hadden toen nog niet veel patiënten, intussen wel – die kan komen. En dan is er van dat ziekenhuis geen contact meer gekomen en is er ook geen patiënt gekomen.”

Tegelijk kreeg het ZOL toch een patiënt ter opname, na rechtstreeks contact tussen een ziekenhuis uit Brussel en de arts van wacht in Genk, dus zonder tussenkomst van de FOD Volksgezondheid. “Het plan is goed,” zegt directeur Bormans, “maar aan de toepassing moet nog worden gesleuteld.”

Toch geeft hij toe dat er ook een meer structureel probleem is: “Onze gezondheidszorg is fel regionaal georganiseerd. Binnen Vlaanderen hebben we wel vaak afstemming, maar niet met Wallonië en Brussel. Het is dus niet abnormaal dat dat niet onmiddellijk helemaal goedloopt. We hebben geen traditie van die overstroom van patiënten tussen regio’s.”