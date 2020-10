Statistiek in tijden van corona

Na het verzamelen van de data wacht de uitdaging om de cijfers tot leven te brengen. Statistiek is de taal van de cijfers, en zou idealiter duiding moeten brengen en de onzekerheid die inherent is aan statistische besluitvorming kaderen.

De waarheid gebiedt ons te stellen dat dit de voorbije maanden in heel het corona-verhaal vaak niet gebeurde. Integendeel, de coronacrisis leek soms wel de ideale voedingsbodem tot het versterken van de gedachte “There are lies, damned lies and statistics”.

Oneliners op sociale media en presentaties van grafieken in mainstreammedia zonder duidelijke context, selectiviteit in het naar voor schuiven van resultaten (cherry-picking) die best passen binnen het verhaal van expert X (al of niet als reactie op expert Y), voorspellingen van aantal positieve testen of dodelijke slachtoffers bij het al of niet nemen van bepaalde maatregelen die achteraf helemaal fout blijken, associaties gevonden op basis van data die te snel causale interpretaties krijgen, … hebben hier helaas toe bijgedragen.

Het vergt van de burger heel wat statistische geletterdheid om nog een weg te vinden door dat kluwen van soms tegenstrijdige informatie. Los van de coronacrisis leven we sowieso in een tijdperk waarin langs allerlei kanalen massaal veel data worden verzameld, en krijgen we dagelijks de meest zinnige en onzinnige conclusies op basis van die data te lezen. Het valt dan ook toe te juichen dat in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs elke leerling met data leert werken en die leert te interpreteren. Dit biedt kansen in de toekomst tot een kritischere houding ten aanzien van data.