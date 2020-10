Terug uit rode zone of is uw partner besmet, maar zelf geen symptomen? Dan hoeft u geen test meer te ondergaan 

Wanneer uw partner positief test of wanneer u terugkeert uit een rode zone in het buitenland, dan moest u tot nu toe getest worden op corona omdat u een hoogrisicocontact bent. Die verplichte test vervalt nu voor wie geen COVID-symptomen heeft. In quarantaine gaan is in die situatie wel nog verplicht.

Daarnaast is het de bedoeling om testen ook te laten uitvoeren door ander medisch personeel dan dokters en verpleegkundigen. Ook vroedvrouwen, logopedisten en huisartsen in opleiding moeten die testen kunnen doen.

Door de felle stijging van het aantal besmettingen is de druk op onze testcapaciteit en het zorgpersoneel erg toegenomen. De wachttijden lopen daardoor ook op, waardoor mensen soms erg laat hun testresultaat krijgen. De aangepaste teststrategie moet dat nu verhelpen. De ministers wijzen erop dat België, op Denemarken na, het land is waar het meest getest wordt per hoofd van de bevolking.