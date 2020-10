"Tsunami-uitspraak" Vandenbroucke opgepikt in het buitenland: "Regering moet internationaal meer duidelijkheid geven"

"Ook in het buitenland worstelt iedereen met het aanpakken van de coronacrisis, maar wat voor België extra gevoelig is dat ons land bij de eerste golf van het virus al heel hoog in de statistieken stond. Internationaal was er toen de vraag was wat er daar in België gebeurt", zegt Moens. "Dat zit nog wat in het achterhoofd van mensen die de Europese situatie volgen. Daardoor is er niet veel nodig om opnieuw te gaan kijken hoe het zit in België."