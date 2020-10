UAntwerpen gaat bijna volledig online lesgeven, maar niet voor eerstejaars: "Zij zijn nu al de pineut"

Overschakelen naar code rood, zoals de UGent onlangs deed, wil de UAntwerpen voorlopig niet. In code rood vinden alle lessen plaats via de computer. "We komen eigenlijk wel in de buurt van code rood", zegt Van Goethem, "maar we bekijken de situatie meer genuanceerd. Onze eerstejaarsstudenten mogen wel nog naar de campus komen momenteel, in code oranje. Zij zijn al de pineut want voor hen is het al moeilijk om zich aan die nieuwe omgeving aan te passen en om nieuwe vrienden te maken. We willen het niet nog moeilijker maken voor hen, zolang het kan."