Uit eten en blijven slapen op hotel, een nieuwe trend?

Ook Jasmina Loots van hotel Pluimpapaver in Rillaar wil extra mensen lokken om te komen eten en te overnachten: "Ja dat staat zo in het koninklijk besluit, wij mogen onze klanten diner en ontbijt serveren. We hebben ondanks corona sowieso klanten deze week, maar we willen graag ook andere mensen lokken. Dat je 'moet' blijven slapen zou ik zeker geen straf noemen. Je zit hier in het prachtige groene Hageland, ideaal om te wandelen of te fietsen, ik zou het eerder beschouwen als een cadeau. Ik kook met streekproducten en seizoensgebonden. Het diner serveren we om 19u dan is er zeker tijd om wijn of bier te bestellen. Vanaf 20u mag dat niet meer, maar de tijd van de zware pousse-cafés is toch voorbij. Wij verwelkomen met volle plezier iedereen die lekker wil eten ontspannen en dat helemaal coronaveilig."