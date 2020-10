Coronavaccin in zicht? Viroloog Steven Van Gucht: "Als alles goed gaat, eerste vaccinaties in België in het voorjaar"

Maar hoe komt dat toch? Is het virus opeens veel besmettelijker dan in maart? "Nee", klinkt het stellig. "Het virus is hetzelfde, het lijkt heel hard op dat van in maart of april, maar de context is veranderd. Het is kouder, mensen leven meer binnen, hebben daar veel contacten en dan worden er gemakkelijker mensen besmet. Dat is zeker een deel van de verklaring voor de felle stijging. Dat heeft dus niet meteen te maken met de eigenschappen van het virus, eerder met het weer en de context."