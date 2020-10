Vakbond roept personeel op om winkels van Mega World vandaag dicht te houden: "Wanbeleid en mogelijk ook fraude"

"In ons eigen onderzoek hebben wij gemerkt dat er onverklaarbare transacties zijn van geld naar rekeningen in het buitenland. De werkgever verdedigt zich dat dat is om goederen en loten te betalen die hij opgekocht heeft, maar dat is helemaal niet transparant. Wij denken dat dat niet klopt. Het is moeilijk te traceren aan wie die rekeningen toebehoren. Als het personeel geld doorstort naar het moederbedrijf, verdwijnt dat naar die andere rekeningen en we weten niet voor wat dat geld gebruikt wordt, vandaar onze oproep om geen geld meer door te storten."